БДИПЧ ОБСЕ: Избирательная кампания в Узбекистане проходит пассивно

CA-NEWS (UZ) - Из выводов отчета миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Узбекистане: самовыдвиженцы по-прежнему не могут баллотироваться в депутаты, регистрация избирателей пассивна, кампания, помимо дебатов, мало освещается в СМИ, сообщает Газета.уз.



Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) 13 декабря опубликовало промежуточный отчет (PDF) миссии по наблюдению за выборами в парламент Узбекистана, которые пройдут 22 декабря.

Отчет включает результаты наблюдения с 25 ноября по 10 декабря группы из 11 экспертов, расположившейся в Ташкенте, и 30 долгосрочных наблюдателей, осуществляющих мониторинг по всей стране. Наблюдатели привлечены из 17 государств-участников ОБСЕ.

В документе дается положительная оценка нововведениям в избирательном законодательстве, в том числе внедрению Единого электронного списка избирателей, исключающего многократное голосование, упразднение института квотирования депутатских мест для Экологического движения, предоставление избирателям права подписаться в поддержку участия в выборах более чем одной партии, а также предоставление права голосовать лицам, отбывающим заключение за менее тяжкие преступления, не представляющие общественную опасность.

БДИПЧ отметило, что в стране впервые проводятся дебаты между представителями партий, которые транслируются в прямом эфире.

Вместе с тем, в новом Избирательном кодексе, по мнению экспертов, некоторые «долгосрочные рекомендации БДИПЧ остаются неучтенными». Это, в частности, положения, которые не позволяют гражданам баллотироваться на выборах без выдвижения их кандидатуры политической партией, требование постоянного проживания в стране для кандидатов и его срок, а также отказ в избирательных правах лицам, признанных судом «недееспособными».

Хотя Конституция гарантирует право на мирные собрания, подзаконные нормативные акты накладывают «значительные ограничения» на возможность его осуществления, говорится в отчете. Некоторые из административных требований к функционированию неправительственных организаций были смягчены, однако миссии БДИПЧ неизвестно ни об одной зарегистрированной гражданской организации, которая занимается гражданскими и политическими правами, включая избирательные права.

«Свобода мнений и их выражения, хотя и защищены Конституцией, ограничены несколькими положениями об уголовных и административных правонарушениях, которые сохраняются в законодательстве, несмотря на предыдущие рекомендации, сделанные БДИПЧ и другими международными организациями», — подчеркнули в бюро.

Законодательство о регистрации политических партий, которое БДИПЧ посчитало обременительным и открытым для произвольного применения, остается в основном без изменений. Единственные зарегистрированные партии — те, что представлены в парламенте. За исключением Экологической партии Узбекистана, с 2003 года не было зарегистрировано ни одной новой партии. По данным Министерства юстиции, заявки на регистрацию партий также не поступали.

Регистрация избирателей, по мнению экспертов БДИПЧ, является пассивной и основана на постоянном или временном проживании избирателя.

Председатели пяти зарегистрированных партий, с которыми встречалась миссия БДИПЧ, подчеркнули, что правила кампании скорее являются не ограничивающими, а создают благоприятную среду для ее ведения, и ни один из них не указал, что будет проводить кампании иначе, если это будет разрешено.

Участники кампании назвали проведение публичных и закрытых собраний, поквартирную агитацию, и демонстрацию и распространение агитационных материалов наиболее распространенными методами охвата избирателей. На сегодняшний день, считают в бюро, очень мало свидетельств проведения предвыборных мероприятий на открытом воздухе.

Дебаты проходят часто, но журналисты из традиционных средств массовой информации, как правило, не пытаются анализировать партийные программы. Все чаще блогеры рассматриваются как наиболее важный источник независимых комментариев. «Помимо дебатов, кампания мало освещается в СМИ», — отмечается в отчете.

Предстоящие 22 декабря парламентские выборы являются восьмыми по счету, в которых участвует миссия БДИПЧ ОБСЕ. До этого миссия наблюдала за парламентскими выборами в 1999, 2004, 2009, 2014 годах и президентскими — в 2007, 2015 и 2016 годах. На президентских выборах 2016 года БДИПЧ впервые было представлено полномасштабной миссией. Полномасштабная миссия БДИПЧ также впервые участвует в наблюдениях за парламентскими выборами в Узбекистане.