Гражданин Таджикистана в составе бойцов ЧВК Вагнера участвовал в казни сирийца, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - «Фонтанка» опознала еще двоих бойцов группы Вагнера, которые могли участвовать в пытках и убийстве гражданина Сирии в 2017 году. Это удалось сделать с помощью появившейся в ноябре дополнительной видеозаписи казни.

По данным издания, человеком, который на опубликованной видеозаписи обливает бензином подвешенное тело убитого сирийца, является 34-летний житель Пскова Владимир Б. — бывший контрактник бригады спецназа. Там же до 2013 года служил Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», которого считают создателем одноименной ЧВК.

В разговоре с «Фонтанкой» Владимир Б. заявил, что никогда не был в Сирии, однако не смог рассказать, где находился в начале 2017 года.

Человеком под позывным «Памир», который на видео отрезает убитому сирийцу голову и руки, по данным «Фонтанки», является 28-летний уроженец Таджикистана Джахонгир М., получивший российское гражданство. Он служил в парашютно-десантном полке. На счету Джахонгира, по данным «Фонтанки», минимум три командировки в Сирию в 2017–2018 годах.

Ранее «Фонтанка» выяснила, что еще один участник казни под позывным «Чичи» — 39-летний житель Брянска Руслан Ч. В телефонном разговоре с «Фонтанкой» Руслан Ч. отверг свое участие в боевых действиях, а после выхода статьи обещал обратиться в правоохранительные органы, так как речь идет о «подозрениях в убийстве с особой жестокостью».

«Новая газета» установила личность одного из участников казни — это бывший полицейский из Ставрополя Станислав Д.

В пятом участнике пользователи соцсетей опознали Владислава Апостола — уроженца Молдавии, гражданина России, умершего от ран в результате удара американских ВВС по колонне ЧВК Вагнера в ночь на 8 февраля 2018 года.