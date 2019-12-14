Президент Украины внес в Раду законопроект о децентрализации власти

CA-NEWS (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти. Документ зарегистрирован в парламенте 13 декабря, но его текст пока не опубликован.

В карточке законопроекта говорится, что он определен президентом как неотложный.

Как заявил глава МИД страны Вадим Пристайко, изменения в Конституцию по децентрализации соответствуют минским соглашениям. «Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

В октябре первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что конституционные изменения будут приняты в декабре или январе.

Реформа местного самоуправления на Украине началась при предыдущем президенте Петре Порошенко, но не была завершена. В 2015 году Верховная рада одобрила в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации. Они предлагали, в частности, передать значительные функции, в том числе финансовые, от национального и регионального уровня властей на местный. Кроме того, в Конституцию внесли упоминание об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.