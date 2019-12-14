На аукционе Sotheby's знаменитые очки Джона Леннона продали за $183 тыс.

CA-NEWS (CA) - Круглые очки британского музыканта, одного из основателей и участников The Beatles Джона Леннона ушли с молотка за £137,5 тыс. (около $183 тыс). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

На продажу очки выставил Алан Херринг — бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра. Кто стал новым владельцем, не указано, передает РБК.

В описании лота говорится, что эта пара досталась Леннону в 1966 году, когда тот готовился к роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». К Херрингу они попали два года спустя — музыкант оставил их на заднем сидении автомобиля.

Водитель заметил, что одна линза отсоединилась от оправы. В ответ на предложение починить очки Леннон попросил Херринга, чтобы тот не беспокоился, поскольку эта пара была нужна только «для образа». «Я просто оставил их такими, какими их оставил Джон», — приводит Sotheby’s слова водителя.