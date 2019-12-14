Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета

CA-NEWS (CA) - Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на корреспондента.

Кузьменко пробудет под стражей до 8 февраля.

Ранее суд отправил под домашний арест еще одну подозреваемую по делу об убийстве Шеремета военную медсестру Яну Дугарь. Она пробудет под домашним арестом также до 8 февраля.

Журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Помимо Кузьменко и Дугарь в его убийстве подозревают еще троих человек: сожителя Кузьменко музыканта Андрея Антоненко, а также добровольцев Владислава и Инну Грищенко. По версии правоохранительных органов, убийство было совершено с целью дестабилизировать социально-политическую ситуации на Украине.