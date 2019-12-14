«Tуркменгаз» закупает трубы для крупнейшего месторождения Туркменистана «Галкыныш»

CA-NEWS (TM) - Государственный концерн «Tуркменгаз» закупает трубы для освоения самого крупного газового месторождения Туркменистана. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, передает издание "Ориент".



Документ разрешает Госконцерну «Tуркменгаз» заключить с компанией «Sumitomo Corporation Europe Ltd.» (Великобритания) контракт на закупку различных труб и оборудования для бурения и ввода в эксплуатацию скважин на газовом месторождении «Галкыныш».

Эта месторождение, по запасам газа в объеме более 26 трлн. кубометров, занимает второе место в мире, уступая только месторождению Южный Парс (Иран и Катар).