РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Казахстана обсудил в госдепе США борьбу с терроризмом

CA-NEWS (KZ) -  И.о. замгосекретаря США Натан Сейлс встретился в четверг в Вашингтоне с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и обсудил борьбу с терроризмом, сообщил госдепартамент.

"Они обсудили партнерство в борьбе против терроризма и лидерство, проявленное Казахстаном в глобальном масштабе в усилиях по возвращению из Ирака и Сирии боевиков ИГ* из числа его граждан. (Сейлс) отметил, что передовые усилия Казахстана в репатриации, уголовном преследовании и реинтеграции воевавших за рубежом террористов-боевиков — это пример, которому должен следовать весь мир", - говорится в заявлении.

Как сообщает РИА Новости, в ходе встречи также обсуждалась соответствующая работа в формате С5+1 (центральноазиатские государства плюс СШA) и борьба с траффикингом. Кроме того, речь шла о "репрессивной политике Китая против этнических и религиозных меньшинств", уточнил госдеп. Китай эти обвинения отрицает.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Экс-заместителя акима Нур-Султана подозревают в хищениях по делу LRT
  • ЮНЕСКО включила хорезмский танец «Лазги» в Список нематериального культурного наследия человечества
  • Топ-10 информационных сайтов Монголии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×