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  14 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Димаш Кудайберген спел перед Токаевым и Назарбаевым

CA-NEWS (KZ) -  Димаш Кудайберген исполнил песню «Елім менің» на концерте в честь Дня Независимости, состоявшемся сегодня в Театре оперы и балета «Астана Опера», передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном концерте и поздравили казахстанцев с 28-летней годовщиной Независимости.

Отрывок видео с выступлением Димаша Кудайбергена на концерте разместил в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали и пресс-секретарь первого президента – Елбасы Айдос Укибай в Twitter.

Димаш Кудайберген 12 декабря вернулся из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.

Накануне Дня независимости РК Димашу Кудайбергену было присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi».

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