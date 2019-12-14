КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме

- Азия и мир, общество
- 14:52, 14 декабря 2019
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CA-NEWS (CA) - В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
В сообщении это называется, "еще одним важнейшим тестом". Результаты испытаний, как отмечает северокорейское агентство, будут использованы, чтобы усилить "стратегические силы ядерного сдерживания".
Подробностей об испытании не приводится, передает Интерфакс.
Как сообщалось, в конце прошлой недели на этом же полигоне был испытан ракетный двигатель.
Ракетный полигон "Сохэ" (Тончхан-ни) был частично демонтирован в прошлом году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации.
Ранее СМИ опубликовали заявление постоянного представителя КНДР при ООН Кима Сона, в котором страна сообщила об исключении денуклеаризации из повестки переговоров с США.
С мая этого года Пхеньян сообщил о более десяти ракетных испытаниях.