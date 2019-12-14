В МВД Узбекистана прокомментировали самосуд над молодыми людьми

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники органов внутренних дел Узбекистана в течение нескольких часов нашли молодых парней, которые устроили самосуд, передает Кун.уз.



Ранее в социальных сетях и Telegram каналах пользователи опубликовали видео, на котором несколько человек устроили самосуд над двумя парнями.

Как сообщили в пресс-службе МВД, инцидент был зафиксирован в марте 2018 года в Ангрене.

«18-летний парень со своими друзьями и двое молодых людей решили выяснить отношение позади здания автомобильного предприятия №72. После инцидента в махаллинском сходе граждан была проведена встреча родителей. Обе стороны заявили, что они у них нет претензий друг к другу», - отметили в МВД.