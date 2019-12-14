В Ташкенте офииально открылся первый отель под брендом Hilton

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 14 декабря прошло торжественное открытие 21-этажного отеля Hilton, сообщила пресс-служба столичной администрации.



Общая площадь, предназначенная для проведения мероприятий в Hilton Tashkent City, достигает 2 453 квадратных метра и включает в себя пять многофункциональных конференц-залов, а также просторный банкетный зал с выходом на летнюю террасу.

“Я очень рад отпраздновать открытие Hilton Tashkent City с моими коллегами, с глобальным оператором по менеджменту отелей Interstate Hotels & Resorts, с владельцами отеля, с представителями руководства страны и городского хокимията, и всем тем, кто помог сделать этот день возможным” – говорит Марко Фин, генеральный менеджер отеля Hilton Tashkent City.

Открытие нового отеля пришлось на дату, когда сети исполнилось 100 лет, отметили в пресс-службе.