РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Заместитель главы города переночевал в накренившемся доме в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев переночевал в накренившемся доме в микрорайоне Зердели-6 (бывший Алгабас - прим. автора), передает Tengrinews.kz.

Остаться на ночь в накренившемся доме чиновнику предложили сами жители. "Люди беспокоятся, думают, что дом падает. Я их успокаиваю, объясняю, что дом подсел, но сейчас динамики нет, больше не кренится, эвакуация не нужна. Тогда они спросили, остался бы я сам здесь на ночь? Я ответил, что если будет возможность переночевать, то я останусь. Через полчаса люди пришли и сказали, что есть квартира на восьмом этаже, хозяин там один живет. Там и переночевал. Ночь прошла спокойно, без происшествий", - рассказал Мухит Азирбаев.

Напомним, жители дома № 179 микрорайона Зердели-6 пожаловались, что их многоэтажка начала крениться. Жильцы написали коллективное письмо акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву. Они рассказали, что в доме почти не закрываются двери, появились трещины на фасаде, междомовые решетки искривились и отошли от оснований креплений. В акимате после проверки подтвердили, что отклонение действительно есть, но оно незначительное - один сантиметр. Также чиновники обещали укрепить фундамент и выровнять здание. Однако жители пожаловались корреспонденту, что боятся оставаться дома.

Накренившийся дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году по государственной программе "Доступное жилье". Всего в девятиэтажке расположено 72 квартиры.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Уголовное дело в отношении Олеси Кексель прекращено, - глава МВД Казахстана
  • В Таджикистане мальчик попросил своего отца уехать работать мигрантом и купить ему велосипед
  • На наскальных рисунках Монголии изображены неизвестные летающие объекты и Солнечная система
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×