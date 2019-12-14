Инфляция в потребительском секторе Таджикистана составила 7%
- Таджикистан, общество
- 23:16, 14 декабря 2019
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CA-NEWS (TJ) - Инфляция в потребительском секторе Таджикистана за одиннадцать месяцев этого года составила 7 процентов.
По данным Агентства по статистике при президенте республики, за этот период цены выросли на продовольственные и непродовольственные товары, а также на платные услуги населению.
Правительство планирует в этом году удерживать инфляцию на уровне 7 проц. В прошлом году рост инфляции в республике составил 5,4 проц.