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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Инфляция в потребительском секторе Таджикистана составила 7%

CA-NEWS (TJ) -  Инфляция в потребительском секторе Таджикистана за одиннадцать месяцев этого года составила 7 процентов.

По данным Агентства по статистике при президенте республики, за этот период цены выросли на продовольственные и непродовольственные товары, а также на платные услуги населению.

Правительство планирует в этом году удерживать инфляцию на уровне 7 проц. В прошлом году рост инфляции в республике составил 5,4 проц.

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