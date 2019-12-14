Мировые лидеры поздравили Токаева с Днем независимости Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Мировые лидеры поздравили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости республики.

Российский лидер Владимир Путин в своей телеграмме отметил высокий авторитет Казахстана в мире и его роль в решении вопросов региональной и международной повестки дня, сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что придает большое значение развитию отношений двух стран и готов приложить все усилия «для укрепления взаимной поддержки и плодотворного продвижения совместной реализации проекта «Один пояс – один путь» на благо обоих государств.

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиеев в своем поздравлении сообщил, что рад успехам Казахстана в общественно-политическом и социально-экономическом развитии и росту авторитета страны. «Сегодня в узбекско-казахстанских отношениях благодаря совместным усилиям достигнут высокий уровень доверия и взаимопонимания», – подчеркнул он.

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уверен, что «отношения стратегического партнерства, дружбы, союзничества и добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан будут и далее укрепляться».

«Преодолевая вызовы в сферах политики, экономики и безопасности, Республика Казахстан стала региональным лидером и укрепила свой авторитет на международной арене. Желаю вам, ваше превосходительство, крепкого здоровья и жизненной энергии, а дружественному народу Казахстана - мира, благополучия и процветания», – отметил, в свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский.

С 28-й годовщиной Независимости Казахстана Токаева поздравили также главы Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Азербайджана Ильхам Алиев.

Поздравительную телеграмму направила и королева Великобритании Елизавета ІІ, а также многие другие мировые лидеры. «Ваше превосходительство, искренне поздравляя вас по случаю национального праздника, желаю народу Казахстана благополучия и процветания», – говорится в телеграмме британского монарха.