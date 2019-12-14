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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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РФ направит Казахстану для сборки 17 вертолетов

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанская нацкомпания "Казахстан инжиниринг", авиаремонтный завод № 405 в Алма-Ате и АО "Вертолеты России" подписали соглашение о крупноузловой сборке вертолетов Ми-8/171 на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в субботу.

"Cегодня в городе Нур-Султане состоялось подписание трехстороннего соглашения об организации в Казахстане крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 между АО "НК "Казахстан инжиниринг", АО "Авиаремонтный завод № 405" и АО "Вертолеты России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соглашение заключено в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом России Владимиром Путиным. Сборка вертолетов и их адаптация под требования заказчика будет выполняться на авиаремонтном заводе № 405, который сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов этого типа, передает ТАСС.

"Поставка первой партии вертолетов ожидается уже в следующем году. В настоящее время заключены договоры на поставку восемь вертолетов с последующим увеличением их количества до 17 единиц в соответствии с требованиями заказчиков. Основными заказчиками является ряд государственных учреждений", - уточнили в пресс-службе.

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