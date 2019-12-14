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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменские ковры включили в список ЮНЕСКО

CA-NEWS (TM) -  Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, заседание которого проходило в Боготе (Колумбия), принял решение о включении традиционного ковроткачества в Туркменистане в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщается в официальном коммюнике ЮНЕСКО.

Традиционное ковроткачество в Туркменистане относится к изготовлению традиционных богато украшенных туркменских ковров и ковровых изделий ручной работы. Ковры имеют плотную текстуру и украшены красочными узорами, связанными с одним из пяти основных туркменских племен. Элементы окружающей среды, где живут ковровщики, включая местную флору и фауну, отражены в дизайне ковров. Ковры служат как напольными покрытиями, так и для украшения стен. Существуют также специальные ковры, сотканные для особых случаев. Традиционное ковроткачество является неотъемлемой частью социокультурной жизни страны и считается признаком общей культурной самобытности населения Туркменистана.

Ручное ковроткачество в Туркменистане сохранилось до наших дней во многом благодаря тому, что его секреты испокон веков бережно передавались из поколения в поколение как драгоценная семейная реликвия. И сегодня в стране известны династии прекрасных мастериц коврового дела.

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