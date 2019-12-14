Экс-премьер Турции создал собственную партию

CA-NEWS (CA) - Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу создал политическую партию под названием «Партия будущего». Об этом сообщает газета «Хюрриет».

Несмотря на давление и страх, мы собрались вместе, чтобы создать процветающее будущее для нашей страны. Будущее за народом, будущее за Турцией, — заявил экс-премьер Турции.

Также отмечается, что основателями партии стали 154 человека, многие из которых — известные медийные лица и политики.