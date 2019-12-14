Экс-премьер Турции создал собственную партию
- Азия и мир, политика
- 23:29, 14 декабря 2019
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CA-NEWS (CA) - Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу создал политическую партию под названием «Партия будущего». Об этом сообщает газета «Хюрриет».
Несмотря на давление и страх, мы собрались вместе, чтобы создать процветающее будущее для нашей страны. Будущее за народом, будущее за Турцией, — заявил экс-премьер Турции.
Также отмечается, что основателями партии стали 154 человека, многие из которых — известные медийные лица и политики.