В Ташкенте приготовили гигантскую пиццу длиной 36 метров (фото)

CA-NEWS (UZ) - В парке Tashkent City 14 декабря приготовили пиццу невероятных размеров. Планировалось, что ее длина составит 35 метров, но пиццмейкеры создали 36-метровую пиццу. Приготовление её заняло более 3 часов, сообщило издание Nuz.uz.



Для изготовления пиццы потребовалось по 60 килограммов теста и сыра и около 30 литров соуса. 36 метров - это 36 пицц, аккуратно соединенных между собой. «Полотно» включило четыре самых популярных вида пиццы – «Маргарита», Пепперони, с начинками из нескольких видов сыра и курицы с грибами.

Гигантское угощение стало своеобразным подарком ташкентцам к наступающему Новому году. Сотни людей наблюдали за процессом приготовления пиццы. Попробовать пиццу в первую очередь пригласили самых маленьких гостей праздника.