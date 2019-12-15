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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Регулярные автобусные рейсы из Ташкента в Москву запустят 19 декабря

CA-NEWS (UZ) -  С 19 декабря 2019 года компания «Узавтотранс Сервис» запускает регулярное автобусное сообщение с Москвой.

Рейсы «Ташкент - Москва - Ташкент» будут отправляться с автовокзала Ташкента дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, сообщили в Министерстве транспорта.

Первый автобус тронется в путь 19 декабря в 12.00 и прибудет на автостанцию «Новоясеневская» в Москве 22 декабря. Стоимость билета составляет 900 тысяч сумов (около $100).

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