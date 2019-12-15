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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР

CA-NEWS (CA) -  Госдепартамент США ведет тесную координацию с Южной Кореей и Японией в связи с информацией о неких испытаниях на северокорейском космодроме Сохэ, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Академия оборонных наук КНДР ранее заявила, что в пятницу вечером проведено ещё одно "важное" испытание на космодроме Сохэ, которое поднимет "потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР" еще на один уровень. О первом подобном испытании академия сообщала 7 декабря.
"Мы видели сообщения об испытании и тесно координируемся с нашими корейскими и японскими союзниками", - сказал представитель госдепа.
В госдепартаменте не стали отвечать на вопросы, известно ли им, что это было за испытание, а также о том, может ли это повлиять на переговоры о денуклеаризации.

В КНДР назвали причины испытаний на космодроме Сохэ
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".

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