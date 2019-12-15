В Китае осудили последнего участника приватизации 1990-х

CA-NEWS (CA) - В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах.

По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества».

Последним суд отправил в лагеря 62-летнего Чжао Бо, который в 1994 году приобрёл 22% акций Шэньчжэньского металлургического завода. Первоначально за частное владение народным имуществом и средствами производства его приговорили к расстрелу, однако как и в случае с остальными «контрприватизационными» делами ему позволили «искупить вину перед обществом тяжёлым пожизненным трудом на благо народа».

«Этим приговором мы ставим точку в одном из важнейших процессов в современной истории Китая», — объявил судья. — «Согласно действующему законодательству и конституции, никто не имеет права владеть средствами производства и эксплуатировать таким образом простых людей. Отдельные политики-враги свыше 20 лет назад допустили продажу части народного имущества, однако теперь все они, наряду с покупателями, а вернее — паразитами на теле нашего общества, привлечены к ответственности и осуждены. Изъятое у бывшего эксплуататора Чжао Бо имущество постановляю вернуть народу».

В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн юаней. Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть 45 трлн юаней, выведенных за рубеж. По словам председателя Си Цзиньпина, «китайский народ ясно высказался о том, что он думает о так называемой приватизации, а фактически — воровстве социалистической собственности».

В Китае закон запрещает частным лицам владеть средствами производства и осуществлять эксплуатацию наёмных рабочих. Такая мера была изначально прописана в «сталинской» Конституции Китая, однако до недавнего времени её применение было отложено. Начиная с 2012 года, власти КНР объявили о политике «народной декабализации» и активизировали преследование эксплуататоров рабочего класса. Специально в рамках этой политики было принято правило про обратную силу закона — теперь участников приватизации можно судить даже, если на момент покупки акций они формально не нарушали никаких законов.