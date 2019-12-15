Неизвестные украли личные данные тысяч сотрудников Facebook

CA-NEWS (CA) - Жёсткие диски с данными 29 тысяч работающих в Facebook украли из припаркованного автомобиля сотрудника компании.

На носителях содержалась информация о зарплатах сотрудников, их номера счетов, имена и так далее. В связи с инцидентом компания обратилась в полицию и приняла дисциплинарные меры к жертве кражи, который не имел права выносить диски из офиса, передаёт Bloomberg.

По данным руководства компании, личная информация не была никому «слита». По их мнению, инцидент был случайностью, а не спланированным против Facebook преступлением.