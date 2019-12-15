В Туркменистане сожгли наркотики, изъятые за год

CA-NEWS (TM) - Публичное сожжение наркотиков, изъятых силовыми ведомствами за год, проведено туркменскими властями, 14 декабря сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В мероприятии, которое проводилось на полигоне вблизи поселка Багабат, приняли участие представители правительства, силовых ведомств и иностранных дипмиссий, а также старейшины и студенты.

Кроме наркотических веществ, сжигались также изъятые в Туркмении контрафактные сигареты и лекарства. Каждый участник акции мог «собственноручно отправить упаковку смертоносного зелья в топку специальных печей».

Общий объем сожженных наркотиков и контрафакта не раскрывается. В прошлые годы в ходе подобных акций в Туркменистане сжигалось по несколько тонн наркотических веществ.