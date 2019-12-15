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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Киеве арестовали третьего подозреваемого в убийстве Павла Шеремета

CA-NEWS (CA) -  Печерский районный суд Киева арестовал музыканта Андрея Антоненко, который подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, сообщает УНН.

Судья назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Антоненко является ветераном вооруженного конфликта в Донбассе и сожителем детского врача Юлии Кузьменко, которая была арестована ранее.

Журналист Павел Шеремет был взорван в своем автомобиле 20 июля 2016 года по пути на работу. Подозреваемыми по его делу проходят пять человек. Кроме Кузьменко и Антоненко, это ранее взятая под стражу военная медсестра Яна Дугарь, а также супруги-доброврольцы Инна и Владислав Грищенко.

О задержании фигурантов уголовного дела об убийстве Шеремета сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков 12 декабря.

По версии украинской полиции, мотивом убийства журналиста была
попытка дестабилизировать ситуацию в стране.

Шеремет долгое время работал на ОРТ и «Первом канале», снимая документальные фильмы. Последние годы он работал на украинских телеканале «24» и радиостанции «Вести».

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