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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Лондоне выбрали «Мисс мира 2019»

CA-NEWS (CA) -  Представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх стала обладательницей титула «Мисс мира 2019», сообщается в аккаунте конкурса в Instagram.

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And Miss World 2019 is Toni-Ann Singh from JAMAICA ?? 1st Runner up: France ?? 2nd Runner up: India ?? #missworld2019

Публикация от Miss World (@missworld)14 Дек 2019 в 9:07 PST

Девушка учится в Университете штата Флорида. Она изучает психологию и феминологию, а также стремится стать врачом. На сайте конкурса отмечается, что Сингх может петь классические оперные произведения.

Второе место заняла представительница Франции Офели Мезино, а третье — Суман Ратансингх Рао из Индии.

В начале декабря завершился конкурс «Мисс Вселенная 2019». Победительницей стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики. В финале оказались участницы из Мексики и Пуэрто-Рико.

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