В Лондоне выбрали «Мисс мира 2019»

- Азия и мир, общество
- 13:49, 15 декабря 2019
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CA-NEWS (CA) - Представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх стала обладательницей титула «Мисс мира 2019», сообщается в аккаунте конкурса в Instagram.
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And Miss World 2019 is Toni-Ann Singh from JAMAICA ?? 1st Runner up: France ?? 2nd Runner up: India ?? #missworld2019
Девушка учится в Университете штата Флорида. Она изучает психологию и феминологию, а также стремится стать врачом. На сайте конкурса отмечается, что Сингх может петь классические оперные произведения.
Второе место заняла представительница Франции Офели Мезино, а третье — Суман Ратансингх Рао из Индии.
В начале декабря завершился конкурс «Мисс Вселенная 2019». Победительницей стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики. В финале оказались участницы из Мексики и Пуэрто-Рико.