В Лондоне выбрали «Мисс мира 2019»

CA-NEWS (CA) - Представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх стала обладательницей титула «Мисс мира 2019», сообщается в аккаунте конкурса в Instagram.

Девушка учится в Университете штата Флорида. Она изучает психологию и феминологию, а также стремится стать врачом. На сайте конкурса отмечается, что Сингх может петь классические оперные произведения.

Второе место заняла представительница Франции Офели Мезино, а третье — Суман Ратансингх Рао из Индии.

В начале декабря завершился конкурс «Мисс Вселенная 2019». Победительницей стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южно-Африканской Республики. В финале оказались участницы из Мексики и Пуэрто-Рико.