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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана лично тренирует своих силовиков

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел спортивную тренировку для глав силовых ведомств в комплексе Олимпийского городка, сообщает информационное агентство "Золотой век".

В спортивном комплексе Олимпийского городка президент Туркменистана посетил зал для игры в боулинг и провел тренировку в тренажерном зале, выполнив ряд силовых упражнений. На тренировке, по данным "Хроники Туркменистана", присутствовали министр Национальной безопасности, глава МВД, генеральный прокурор, глава таможенной службы и другие чиновники.

"Наша главная цель - это охрана и укрепление здоровья народа, популяризация в обществе здорового образа жизни", - подчеркнул глава Туркменистана. Он отметил, что в развитие массовой физкультуры и спорта, олимпийского движения вкладываются солидные инвестиции.

"Золотой век" отмечает, что Олимпийский городок по всем параметрам отвечает международным стандартам и современным требованиям, предъявляемым к объектам подобного рода. Спортивные комплексы городка оснащены специализированным современным оборудованием.

В 2020 году в Ашхабаде планируют провести чемпионат мира по самбо, а в 2021 году - чемпионат мира по велотреку.

Смотреть с 22 минуты.

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