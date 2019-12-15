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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанцев попросили воздержаться от участия в незаконных митингах

CA-NEWS (KZ) -  Заместитель генерального прокурора обратился к казахстанцам, передает Tengrinews.kz. Текст обращения был опубликован на сайте Генеральной прокуратуры.

"Несмотря на разъяснения Генеральной прокуратуры и меры административного воздействия, отдельные лица, в том числе из-за рубежа, продолжают через социальные сети призывать население к участию в незаконных митингах в предстоящие праздники. Эти лица явно нарушают требования Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций". В частности, до объявления о планируемом митинге организаторы не подали письменное заявление в местные исполнительные органы за 10 дней до намеченной даты. В нем они должны были указать: цель, форму, место проведения мероприятия или маршруты движения, время его начала и окончания, предполагаемое количество участников, анкетные данные организаторов и лиц, ответственных за соблюдение общественного порядка. Эти обязательные требования направлены исключительно для обеспечения безопасности, как самих участников акции, так и других граждан. Наряду с этим, обращаем внимание на то, что до получения разрешения организатор и другие лица не вправе объявлять о митинге, призывать принять участие в нем, а также изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы. Иными словами, в действиях организаторов незаконных акций на 16 декабря усматриваются признаки административного правонарушения. В том случае, если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступит уголовная ответственность. Административные и уголовно-правовые меры в равной степени будут применены и в отношении тех лиц, которые поддержат такие акции. "Генеральная прокуратура призывает не поддаваться на провокации, неукоснительно соблюдать действующее законодательство и воздержаться от участия в незаконных митингах", - подчеркнули в ведомстве.

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