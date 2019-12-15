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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане начнут выпускать телевизоры со встроенными IP-тюнерами

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане в скором времени начнут выпускать телевизоры со встроенными IP-тюнерами. Об этом сообщалось на состоявшемся сегодня заседании Кабинета Министров.

В частности, отмечалось, что Хозяйственное общество «Aýdyň gijeler» планирует наладить выпуск смарт-телевизоров с размером экрана 32 дюйма, 42 дюйма и 55 дюймов. Они будут оборудованы встроенными IP-тюнерами на основе программного обеспечения, разработанного специалистами Центра молодых учёных Института телекоммуникаций и информатики. В целях обеспечения высокого качества данной продукции ряд специалистов ХО «Aýdyň gijeler» прошли соответствующее обучение за рубежом, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Одобрив идею о производстве отечественных смарт-телевизоров, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан имеет хорошие перспективы для развития современных производств, в том числе в сфере электронной индустрии, для создания совместных предприятий и отметил, что к работе на данном направлении следует активнее привлекать отечественный частный сектор.

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