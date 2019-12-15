65 работников частной компании отравились едой в Кашкадарье

CA-NEWS (UZ) - 13 декабря в перио 9 работников из рабочего городка компании ENTER Engineering Pte. Ltd. в Нишанском районе Кашкадарьинской области обратились в областную инфекционную больницу, еще 2 - в районное медобъединение, передает Uznews.

У рабочих диагностированы тошнота, рвота, диарея, повышенная температура, озноб. После медицинского осмотра, им был поставлен диагноз «острый гастроэнтерит», все они были госпитализированы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Минздрава Фуркат Санаев.

В областном управлении здравоохранения специально организованная штаб-комиссия провела осмотр рабочих, съевших пищу, которая могла послужить причиной отравления. 14 декабря в 7:00 утра были выявлены еще 54 отравившихся рабочих и доставлены в больницу. В настоящее время в областной инфекционной больнице находятся 49 пациентов, 10 - в отделении токсикологии Кашкадарьинского отделения Ташкентского медицинского центра, четверо - в Гузарской и двое - в Нишанской районной больнице. Всего заболевших 65. Из них 46 пациентов легкой, 19 - средней степени тяжести.

«Пациентов в тяжелом состоянии не зафиксировано. Запасов лекарств достаточно. Продолжаются лабораторные тесты на образцах, взятых от пациентов и пищевых образцах, подозреваемых на отравление. Министерство здравоохранения полностью держит ситуацию под контролем», - говорится в сообщении.