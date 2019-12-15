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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане сотрудникам прокуратуры и спецслужб урежут неприкосновенность

CA-NEWS (UZ) -  Прокуроров и военнослужащих СГБ можно будет привлечь к административной ответственности без согласия вышестоящего руководства. Поправки в законы одобрил Сенат.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 25-м пленарном заседании в субботу одобрил внесение поправок в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, передает «Газета.uz».

Согласно статье 49 (неприкосновенность работника органов прокуратуры закона «О прокуратуре»), сейчас вышестоящий прокурор решает вопрос об ответственности работника прокуратуры за дисциплинарные проступки и административные правонарушения. В новой редакции последний пункт исключен — теперь для привлечения к административной ответственности работника прокуратуры согласие руководства не требуется.

Из статьи 37 (гарантии неприкосновенности военнослужащих СГБ) закона «О Службе государственной безопасности исключается норма, разрешающая привлекать военнослужащих СГБ к административной ответственности только с согласия председателя СГБ, начальников управлений по Каракалпакстану, областям и Ташкенту.

Сенаторы отметили, что данные изменения направлены на повышение ответственности органов прокуратуры и работников СГБ.

Ослабление неприкосновенности сотрудников прокуратуры предусмотрено поручением Администрации президента, а военнослужащих СГБ — поручение президента Шавката Мирзиёева.

Что касается военнослужащих Национальной гвардии, то они также обладают неприкосновенностью во время прохождения службы. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны, заключены под стражу без согласия соответственно прокурора Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

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