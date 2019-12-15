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  15 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Банкам в Таджикистане продлили рабочий день из-за ситуации с денежными переводами

CA-NEWS (TJ) -  Национальный банк Таджикистана обязал кредитные организации страны увеличить продолжительность рабочего дня, сообщает пресс-служба НБТ.

Теперь банки республики будут работать до семи часов вечера.

"C целью создания благоприятных условий клиентам с 11 декабря текущего года НБТ обязал кредитные организации увеличить продолжительность рабочего дня центров банковского обслуживания по всему региону страны до 19:00 часов", - отмечается в сообщении.

Напомним, недавно Нацбанк Таджикистана присоединился к новой системе платежных переводов. Таким образом теперь с помощью популярной у мигрантов платежной системы "Юнистрим" можно отправить денежные средства в республику по номеру карты.

У некоторых российских банков и сервисов возникли в связи с этим проблемы с выдачей средств в республике.

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