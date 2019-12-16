В Узбекистане от бывшего ректора «Нархоза» требуют возместить многомиллионные убытки

CA-NEWS (UZ) - Служба государственной безопасности и органы прокуратуры Узбекистана с 5 ноября проводят ревизию по фактам коррупции в Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ), сообщает centralasian.org



6 декабря началась аттестация профессоров и преподавателей вуза. По итогам аттестации были уволены кадры, приближенные к бывшему ректору Баходыру Ходиеву, оказавшемуся фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили независимые друг от друга источники в Министерстве высшего образования и ТГЭУ (бывший «Нархоз»).

По словам одного из сотрудников вуза, близкого к аттестационной комиссии, комиссия пытается отстранить от системы высшего образования «членов сети, основанной бывшим ректором Ходиевым».

По словам источника в Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана, на протяжении нескольких лет в «Нархоз» преподавателей принимали на работу «по знакомству». «Большинство преподавателей вуза настолько безграмотны, что могут написать обычный диктант на «двойку», – сказал источник.

Согласно документу, с одной кафедры были уволены 5 преподавателей, со второй – 9 преподавателей. В документах, отправленных источниками, написано, что большинство преподавателей «Нархоза» уволены с работы не только «из-за своей безграмотности», но и по причине того, «числились в списке приближенных к бывшему ректору Ходиеву».

Один из сотрудников ТГЭУ сообщил о том, что «старое руководство вуза пытается отвлечь аттестационную комиссию».

– Выяснилось, что некоторые руководители незаконным образом неоднократно назначались на свои должности. Однако старое руководство пытается «замять» это дело. Оно за счет принесения в жертву простых профессоров и преподавателей пытается сохранить в вузе коррупционную элиту (заведующих кафедр, деканов, начальников учебного управления, отделения магистратуры, заочного и других отделений), – сказал сотрудник вуза, пожелавший остаться неизвестным.

Снятый 5 ноября этого года с должности ректора ТГЭУ Баходыр Ходиев является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам коррупции в «Нархозе». Источники говорят, что он остается на свободе и ходит на допросы.

По словам источника, приближенного к следствию, Ходиеву вручено заключение, в котором записана сумма ущерба, нанесенного им государству за последние три года его деятельности в должности ректора ТГЭУ. Сумма ущерба, как приводится в заключении, составляет десятки миллионов долларов США. Источник говорит, что Ходиеву обещали смягчить наказание, если он возместит государству одну третью часть нанесенного ущерба.

Кроме того, следователи проверили деятельность Баходыра Ходиева в период с апреля 2014 года по июль 2015 года, когда он работал государственным советником президента по вопросам науки, образования и культуры, его деятельность в должности вице-премьера и руководителя Комплекса по вопросам молодежной политики, образования, культуры и спорта. Источник утверждает, что в эти периоды Ходиев занимался «отмыванием денег на основе преступной схемы». Вред нанесенного им ущерба уже установлен, добавил собеседник.