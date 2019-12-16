Блестящие колготки и 32 часа без сна. Англичанин рассказал о своем путешествии по Монголии

CA-NEWS (MNG) - Англичанин Джефф Хилл совершил небольшое путешествие в Монголии на старинном мотоцикле Royal Enfield и сделал пару заметок:

Сейчас -40C, я еду на старинном мотоцикле и мотоцикле Royal Enfield через замерзшее озеро в Монголии ... и на мне блестящие колготки.

Из заметок Джеффа Хилл:

«...Без сомнения, есть разумное объяснение всему этому, но я не могу думать, что это такое. Я могу объяснить блестящие колготки. Я носил их для костюмированной вечеринки (длинная история), и когда я упомянул поездку к другу, он сказал, что всегда носил колготки во время рабочих поездок в Арктику, чтобы согреться. Кстати, колготки не обязательно должны быть блестящими. Они были единственными, кого Tesco имел в моем размере. На самолете из Москвы в Улан-Батор Пит, сидевший рядом со мной крепкий киви ("Киви — национальное прозвище новозеландцев и часто используемое самоназвание жителей Новой Зеландии"), собирался принять участие в монгольской гонке за 100 Rat Race, в которой участники соревнований гуляли, бегали, катались на коньках или катались на велосипеде через озеро Хубсугул».

«Ага, то же озеро, на котором мы будем кататься на Энфилдах. Увидимся там», - сказал я, когда пилот на монгольском языке объявил, что мы спускаемся в аэропорт Улан-Батора.

Похоже, это звучало как по-клингонски ("клингонский язык — искусственный язык, разработанный лингвистом Марком Окрандом по заказу Paramount Studios для одной из инопланетных рас в вымышленной вселенной сериала «Звёздный путь»"), когда я появился, чтобы встретиться с Франсуа из Vintage Rides, французской компании, которая организовывает эту названную Frozen Ride.

К сожалению, я не получил свой багаж. Он пролежал всю неделю в московском аэропорту в котором было лодное снаряжение и четырехсезонный спальный мешок. К счастью, есть мотоциклистское товарищество и другие гонщики нашли мне шлем с открытым лицом, запасные термические перчатки, пушистую куртку и балаклаву.

Мы забрались в маршрутку на 14 мучительных часов на выбоиной дороге, ведущей к Мөрөну ("центр аймака Хубсугул"), сквозь унылый холмистый пейзаж. К тому времени, когда мы наконец добрались до туда была уже поздняя ночь. Я был уже достаточно уставшим потому что не спал вот уже 32 часа.





На следующее утро мы ознакомились с мотоциклами, проехав 60 миль по дороге к бревенчатой хижине на берегу озера, где механики установили шипы на них.

Мы спустились на ежегодный трехдневный ледяной фестиваль в Хубсугуле, где сотни местных жителей устраивали барбекю, любовались ледяными скульптурами, катались с горок или катались на коньках.

Другие катались на санях с лошадьми на коньках или практиковали скольжение своего японского импорта Toyota Prius с правым рулем - предпочтительный автомобиль для монголов, которые заменили лошадь.

Озерный рыболовецкий флот ржавых траулеров был заморожен на зиму поблизости, и я задавался вопросом, где же рыба. Предположительно, все они отправились в отпуск на Средиземное море, отправив обратно открытки со словами: «Давай, вода прекрасная».





Вернувшись на ранчо, Амара – женщина из дома - приготовила ужин из баранины и риса. Он был запит пивом и водкой, а ее муж бесцельно блуждал. Имейте в виду, женщины правили здесь с тех пор, как Чингисхан, разочарованный своими сыновьями, вместо этого передал большую часть своей империи своим дочерям.

Мы спали на полу у буржуйки. Один раз волк вырвался наружу, и местные собаки ответили на это какофонией лая».