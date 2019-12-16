Власти Бухары прокомментировали фото школьников, которые учатся в туалете

CA-NEWS (UZ) - Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в туалете общеобразовательной школы №9 Каганского района Бухарской области был организован учебный кабинет.



Как сообщили в пресс-службе Бухарского областного хокимията, школа была построена в 1986 году и реконструирована в 2013 году.

«В 2019-2020 учебном году школа приняла 1573 учеников. Она состоит из трех этажей. По проекту 1986 года на каждом этаже были туалет и умывальник. В настоящее время их нет. Единственный туалет расположен на первом этаже», - отметили в городской администрации.

В пресс-службе заявили, что старые туалеты были переделаны в учебные кабинеты.

«13 декабря в старом туалете ученики 9-го класса сдавали контрольную работу по узбекскому языку. Именно тогда было снято это фото», - отметили представители хокимията.

По данным пресс-службы, занятия в этих местах теперь прекращены.

«По поручению областного управления народного образования другие дополнительные уроки будут проводиться в нормальных кабинетах во время второй смены», - заключили в хокимияте.