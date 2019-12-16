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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан отмечает День независимости

CA-NEWS (KZ) -  Казахстан сегодня, 16 декабря, отмечает День независимости.

16 декабря 1991 года был принят Закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан. Согласно Закону "О праздниках", он отмечается 16 и 17 декабря.

День независимости в Казахстане - единственный праздник в стране, который имеет статус национального.

Тем временем, заместитель генерального прокурора Казахстана призывает граждан воздержаться от участия в митингах 16 декабря.
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