В Казахстане опровергли информацию о возможном переименовании Алматы

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане опровергли слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.

Советник президента Казахстана Ерлан Карин в своем Telegram канале сообщил, что Олжас Сулейменов давний сторонник идеи переименования южной столицы. Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее.

- Президент считает, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путем выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города, - добавил Карин.

Также то возможном переименовании города высказался и мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев:

- Сегодня появилась информация о переименовании города Алматы. Хочу сказать, что мной такие вопросы не рассматривались, и в повестке дня акимата они не стоят. Мы сейчас работаем над решением комплексных задач, которые президент поставил перед городом на активе, - написал Сагинтаев в Instagram.



