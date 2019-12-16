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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане опровергли информацию о возможном переименовании Алматы

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане опровергли слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.

Советник президента Казахстана Ерлан Карин в своем Telegram канале сообщил, что Олжас Сулейменов давний сторонник идеи переименования южной столицы. Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее.

- Президент считает, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путем выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города, - добавил Карин.

Также то возможном переименовании города высказался и мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев:

- Сегодня появилась информация о переименовании города Алматы. Хочу сказать, что мной такие вопросы не рассматривались, и в повестке дня акимата они не стоят. Мы сейчас работаем над решением комплексных задач, которые президент поставил перед городом на активе, - написал Сагинтаев в Instagram.

"Сегодня появилась информация о переименовании города Алматы. Хочу сказать, что мной такие вопросы не рассматривались, и в повестке дня акимата они не стоят. Мы сейчас работаем над решением комплексных задач, которые Президент К.-Ж. Токаев поставил перед городом на активе", - написал Сагинтаев в Instagram.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sagintaev-prokommentiroval-predlojenie-pereimenovanii-386606/
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