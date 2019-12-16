Монголия будет сотрудничать с провинцией Хайнань Китая в сельском хозяйстве

CA-NEWS (MNG) - Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии открыло монгольский павильон на Китайскоймеждународной выставке (Хайнань) тропической сельскохозяйственной продукции 2019 года для продвижения и торговли монгольскими национальными продуктами в период с 12 по 16 декабря.

Ежегодное мероприятие в сфере сельского хозяйства привлекло около 54 тысяч инвесторов и покупателей из 35 стран, в которых приняли участие более 20 отечественных производителей мяса, кожи, кашемира и продуктов питания из Монголии.

Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Ч.Улаан в своем вступительном слове на выставке отметил: «В повестке дня были поставлены цели обогащения Комплексного стратегического партнерства между Монголией и Китаем, улучшения структуры двусторонней торговли и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции».

В ходе своего визита министр Ч.Улаан провел официальные переговоры с губернатором Хайнаня Шэнь Сяомином и подписал меморандум о сотрудничестве с провинцией Хайнань в отношении активного участия монгольских субъектов в Зимней выставке и других мероприятиях, в которых тестируются сельскохозяйственные технологии Хайнаня в Монголии, проводятся исследования работает с Китайской академией сельскохозяйственных наук и повышения потенциала работников сельскохозяйственной отрасли Монголии.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии сообщает, что открылись возможности для монгольских производителей и коммерческих структур принять участие в сельскохозяйственных мероприятиях на льготных условиях и продавать свою продукцию на рынке Хайнаня.

Монгольская делегация во главе с министром пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности Ч.Улааном посетила тропический сельскохозяйственный комплекс в провинции Хайнань, Китай, чтобы изучить их опыт внедрения научных инноваций в сельском хозяйстве.

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Они также провели встречу с учеными и представителями Китайской академии тропических сельскохозяйственных наук (CATAS) при Министерстве сельского хозяйства Китайской Народной Республики. Занимаясь исследованиями тропических овощей, тропических кормов, тропических текстильных волокон, культур тропических специй и напитков, тропических лекарственных культур, сельскохозяйственной техники, защиты окружающей среды и растений, биотехнологии, сохранения и развития генетических ресурсов для тропического сельского хозяйства, CATAS имеет 14 институтов и одна экспериментальная ферма с площадью более 4000 га для испытаний и экспериментов. В нем 3300 научных сотрудников.

Стороны договорились совместно работать над развитием научно обоснованного сельского хозяйства, обучать монгольских ученых, специалистов и производителей в области сельского хозяйства в CATAS, а также проводить совместные исследования и исследования по внедрению научных инноваций в сельскохозяйственную отрасль.