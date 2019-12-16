Правящая партия Таджикистана выдвинула 28 кандидатов на выборы в парламент

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе состоялся 13-й съезд правящей Народной Демократической Партии Таджикистана (НДПТ).

На очередном съезде партии был рассмотрен и обсужден ряд вопросов касательно ее деятельности за пять последних лет, а также рабочие программы и планы в рамках подготовки к предстоящим выборам в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и местные маджлисы народных депутатов, сообщает пресс-служба главы государства.

Еще одним вопросом повестки съезда было выдвижение кандидатов в депутаты в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан из единого общереспубликанского округа за счет активных членов НДПТ.

Участники съезда поддержали кандидатуру 28 человек и 14 из них - женщины.

В соответствии со статьей 31 пункта 9 Конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» общее число кандидатов, которых в соответствии со списком выдвинут политические партии, не должно превышать 28 человек.

Были утверждены новый состав Центрального исполнительного комитета партии, президиум Центрального исполнительного комитета партии и другие центральные партийные органы.

Эмомали Рахмон вновь был избран председателем Народной Демократической Партии Таджикистана. Абдуджаббор Азизи избран первым заместителем, Хайринисо Юсуфи и Асрор Латифзода – заместителями председателя НДПТ.

Согласно указу, опубликованному на официальном сайте главы государства, выборы депутатов нового созыва в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан (нижняя палата парламента - Палата Представителей ) и в маджлисы народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов назначены на 1 марта 2020 года.



Выборы членов нового созыва Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан (верхняя палата парламента - Национальный Совет) согласно президентскому указу, состоятся 27 марта 2020 года.