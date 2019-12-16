Правящая партия Таджикистана выдвинула 28 кандидатов на выборы в парламент

- Таджикистан, политика
- 10:11, 16 декабря 2019
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CA-NEWS (TJ) - В Душанбе состоялся 13-й съезд правящей Народной Демократической Партии Таджикистана (НДПТ).
На очередном съезде партии был рассмотрен и обсужден ряд вопросов касательно ее деятельности за пять последних лет, а также рабочие программы и планы в рамках подготовки к предстоящим выборам в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и местные маджлисы народных депутатов, сообщает пресс-служба главы государства.
Еще одним вопросом повестки съезда было выдвижение кандидатов в депутаты в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан из единого общереспубликанского округа за счет активных членов НДПТ.
Участники съезда поддержали кандидатуру 28 человек и 14 из них - женщины.
В соответствии со статьей 31 пункта 9 Конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» общее число кандидатов, которых в соответствии со списком выдвинут политические партии, не должно превышать 28 человек.
Были утверждены новый состав Центрального исполнительного комитета партии, президиум Центрального исполнительного комитета партии и другие центральные партийные органы.
Эмомали Рахмон вновь был избран председателем Народной Демократической Партии Таджикистана. Абдуджаббор Азизи избран первым заместителем, Хайринисо Юсуфи и Асрор Латифзода – заместителями председателя НДПТ.
Выборы членов нового созыва Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан (верхняя палата парламента - Национальный Совет) согласно президентскому указу, состоятся 27 марта 2020 года.