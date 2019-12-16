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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ВБ дополнительно профинансирует проект против загрязнения воздуха в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  13 декабря министр финансов Монголии Ч.Хурэлбаатар, мэр столицы С.Амарсайхан и глава представительства Всемирного банка в Монголии Андрей Михнев подписали соглашение о дополнительном финансировании проекта «Ulaanbaatar-Clean Air».

Офис губернатора столицы реализует этот проект с 2012 года при финансировании льготного кредита в размере $15 млн от Всемирного банка.

Целью проекта является предоставление жителям в других районах доступа к отопительным приборам, производящим меньше выбросов твердых частиц, и дальнейшая разработка среднесрочных мер по сокращению выбросов твердых частиц в Улан-Баторе в координации с партнерами по развитию.

«При дополнительном финансировании льготного кредита на сумму $12 млн, отопительные котлы, принадлежащие городу, будут сняты, а нагреватели будут распределены среди 5000 домашних хозяйств. В результате ожидается внесение вклада в улучшение качества воздуха столицы», - сказал мэр столицы С.Амарсайхан.

Кроме того, будет продолжена «Кампания по изоляции» в ожидании снижения субсидий на потребление энергии, повышения осведомленности общественности о методах обогрева домов, сокращения расхода топлива до 50 процентов и экономии семейного бюджета.

Проект «Ulaanbaatar-Clean Air» будет реализован в координации с Инфраструктурным центром в других районах и предоставит возможность примерно 200 домохозяйствам жить в комфортабельных домах.

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