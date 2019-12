Это не Монголия, где вы можете бросить вызов авторитету, - вице-президент Зимбабве о восстании в своей стране

CA-NEWS (MNG) - Вице-президент Зимбабве Константино Чивенга предупредил оппозиционный MDC, ("Movement for Democratic Change – MDC") что его протесты никогда не повлияют на смену режима в Зимбабве.

Чивенга выступая на Народной конференции ПФ ЗАНУ, проходящей в Средней школе Горомонзи, Восток Машоналенда, сказал:

«-Это не Монголия, где вы можете бросить вызов авторитету и вызвать насилие столько, сколько захотите. Этого не произойдет в Зимбабве».

Замечания Чивенги касались восстания монголов в 1932 году, которое закончилось кровопролитием, пишет зимбабвеский информационной сайт pindula.co.zw

Возможно, он и местная пресса перепутали с демократической революции Монголии в 1989 году.

Его замечания прозвучали, когда оппозиционная MDC заявила о планах начать блиц-демонстрации, которые будут проводиться по всей стране одновременно.

Ранее государство блокировало протесты MDC, утверждая, что имелись доказательства, свидетельствующие о том, что собрания перерастут в хаос.

Движение за демократические перемены (англ. Movement for Democratic Change; MDC) — политическая партия в Зимбабве, возглавляемая премьер-министром страны Морганом Цвангираи.

Движение возникло для противодействия референдуму по изменению конституции, который состоялся 12-13 февраля 2000 года. В 2005 году партия раскололась, и с тех пор в стране действуют два Движения за демократические перемены — более влиятельная MDC-T (Movement for Democratic Change — Tsvangirai) и MDC-N (Movement for Democratic Change — Ncube; ранее — MDC-M, Movement for Democratic Change — Mutambara). В 2009 году ДДП и его главный оппонент — Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт — заключили соглашение о формировании правящей коалиции; лидер ДДП Морган Цвангираи стал премьер-министром.