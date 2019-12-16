В Туркменистане предновогоднее изобилие омрачается нехваткой наличных денег

CA-NEWS (TM) - В преддверии Нового года подведомственные Министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана предприятия заполонили рынки страны различными продуктами питания и товарами народного потребления. На Текинском базаре в Ашхабаде с 10 декабря выставлены палатки с овощами и фруктами, кондитерскими и колбасными изделиями, сухофруктами, консервированными грибами, кукурузой и горошком. В отдельных торговых точках продаются искусственные новогодние елки и украшения, различные подарочные корзинки с напитками, фруктами, шоколадом и конфетами, сообщают "Альтернативные новости Туркменистана".



Все это реализуется населению по государственным ценам, которые ниже рыночных на несколько манатов. Например, если свежие помидоры у частников начинаются от 8 манатов за кило, то в государственных палатках они по 6. Цены на привозные фрукты тоже ниже, чем у частников: киви по 9 манатов, яблоки и груши – 8, гранаты — 12, а апельсины и вовсе по 6 манатов, но их качество, как и качество бананов, неважное. Ограничений на покупку, как это было перед прошлым Новым годом, не наблюдается.

Цены на орехи и сухофрукты остаются высокими. Например, килограмм арахиса стоит 36 манатов (около $2), фисташек и очищенных грецких орехов – 120 ($6.6), цены на изюм начинаются от 60 манатов ($3.3) за кило.

Жители столицы, в целом, довольны предлагаемым разнообразием, однако в предновогодней суете ашхабадцы сталкиваются с нехваткой наличных денег. Работникам госучреждений и пенсионерам на прошлой неделе поступила зарплата за декабрь, поэтому перед каждым банкоматом ежедневно скапливаются десятки людей. Деньги заканчиваются быстро, некоторые банкоматы вообще не работают, например, по улице Островского 15 декабря пустыми были все четыре банкомата. Поставка наличных более или менее стабильная в банкоматах туркмено-турецкого банка по проспекту Махтумкули, а также в банке «Туркменистан».

Власти пытаются избежать напряжения с нехваткой наличных, запрещая людям снимать деньги более чем с одной карты. За этим строго следят два человека в банкоматах у Текинского базара. Дневной лимит на снятие составляет 800 манатов (около $44). Помимо контроля за снятием денег, в некоторых государственных торговых точках к оплате с недавних пор принимаются только карты. Нововведения коснулись и предновогодних торговых палаток, правда, не всех. Овощные точки, например, наличные не принимают, а другие, наоборот, к оплате берут только живые деньги. Но многие люди по привычке запасаются именно наличными, потому что оплата по картам часто не проходит – нет связи.

Ситуация с продуктовым изобилием и нехваткой наличных наблюдается в стране повсеместно. Центральный рынок в Дашогузе – «Бай базар» — также полон продуктами питания, новогодними украшениями и подарочными наборами, а население ходит от одного банкомата к другому в надежде снять деньги – карты нигде не принимаются. В настоящее время большие очереди за снятием денег наблюдаются в банкоматах «Кямиль»-маркета и в здании «Туркментелеком».