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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Ферганы Шухрат Ганиев предложил прочитать поминальную молитву живому блогеру, написавшему о протестах
Продолжение: На востоке Узбекистана люди перекрыли дорогу из-за отсутствия газа и света (видео)Предыстория: Глава Ферганской области поручил начать компанию против бород и хиджабов и получил за это строгое предупреждение

CA-NEWS (UZ) -  В сети распространилась аудиозапись, на которой глава Ферганской области Шухрат Ганиев критикует положение дел в регионе. На аудио можно услышать, как хоким области говорит о проблемах света и газа, а также о последних событиях в Кувинском районе, сообщает Кун.уз.

Ранее сообщалось, что в начале декабря в Кувинском районе люди вышли с протестом на улицу и перекрыли дорогу, требуя газа и света. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в результате на дороге образовалась пробка. Тогда местные жители требовали встречу с хокимом области.

Глава Ферганы спросил у хокима района Равшана Курбанова, когда «чиновники прочитают поминальную молитву тому блогеру, который написал о протестах».

Равшан Курбанов отметил, что в отношении блогера были приняты соответствующие меры, но Шухрат Ганиев раскритиковал его и попросил «довести дело до поминальной молитвы».

В пресс-службе Ферганского областного хокимията заявили, что это фейковое аудио.

«Эти слова Шухрат Ганиев не говорил ни на одном мероприятии. Он никогда не оказывал давления на журналистов и блогеров. Хоким области не критиковал главу Кувинского района», - сказали в пресс-службе.

В областной администрации подчеркнули, что это «грубый монтаж голоса».

Напомним, в конце сентября в сети распространилась аудиозапись, на которой Шухрат Ганиев объявил кампанию против платков и бород. Он выступил против ношения платков и хиджабов, а также продажи «мусульманской» одежды на рынках.

Кроме этого, хоким области угрожал расправой за религиозные одеяния и в крайне грубой форме обращается к своим подчиненным, оскорбляя их.

После чего в Сенате прошло заседание комиссии по регламенту и этике, на котором было рассмотрено дело Ферганского хокима. В ходе заседания Сената хоким признал свою вину. В результате он получил трехмесячный испытательный срок и строгое предупреждение.

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