В Гарвардском университете будут развивать монголоведение

CA-NEWS (MNG) - Монголия подписала Меморандум о взаимопонимании с одним из из ведущих университетов мира, Гарвардским университетом для поддержки развития монголоведений. Меморандум подписали министр образования, культуры, науки и спорта Ё.Баатарбилэг и вице-президент Гарвардского университета Марк Эллиотт.

Согласно меморандуму, Гарвардский университет примет поэтапный подход к развитию монгольских исследований.

Известный монголовед Фрэнсис Вудман Кливз работал в Гарвардском университете.

Фрэнсис Вудман Кливз (родился в Бостоне в 1911 году и умер в Нью-Гэмпшире 31 декабря 1995 года) — писатель и историк, который преподавал в Гарвардском университете. Кливз создал школу монгольских исследований в Америке. Он хорошо известен по своей работе над переводом «Сокровенного сказания монголов». В 1941 Кливз стал профессором Гарвардского университета, преподавателем китайского языка на кафедре языков Дальнего Востока. В 1946 Кливз также начал преподавать монгольский язык. Вышел на пенсию в 1980 году, продолжал писать статьи по монгольской истории.

В 1935 году, по стипендии Гарвард-Яньцзинского института, Кливз сначала отправился в Париж, где он учился под руководтсвом Поля Пелльо, потом в Пекин где он учился с монголистом Антуаном Мостером. Всегда будучи увлеченным собирателем книг, он также бродил по ларькам и магазинам Люличана, улицы для книг и антикварностей. Там он скопил обширную коллекцию не только на китайском и монгольском, его собственных интересах, но и также на маньчжурском, которые он сам использовать не планировал. Книги на маньчжурском были особенно редкими и составили ядро Гарвардской Маньчжурской коллекции.

В 1941 году, Кливз вернулся в США, но потерял свои книги и манускрипт своей докторской диссертации, что были обнаружены после войны. Он преподавал китайский в департаменте дальневосточных языков в Гарварде и работал над проектом китайско-английского словаря Гарвард-Яньцзинского института. Он вступил во флот Соединенных Штатов Америки и служил на Тихом океане. После окончания войны он помогал переселять японских граждан, что жили в Китае, назад в Японию, и разбирал книги, что те оставили за собой, чтоб найти те, что подходили для отправки в библиотеку Гарвард-Яньцзина.

У Кливза были особенно тесные отношения в Вильямом Хуном, важным ученым что стал ему другом и учителем, когда они встретились в Китае в 1930х. Общий друг вспоминал что Кливз был “старомодным джентльменом, возможно больше у себя дома с его коровами, конями и приятелями фермерами в новом Гемпшире, нежели среди академических интриг Гарварда”, в то время как Хун был “прагматичным конфуцианцем”. Оба встречались каждые выходные в три чтобы попить чаю и возможно почитать китайскую классику или династические хроники. Кливз открыл для Хуна монгольские истории, и Хун опубликовал несколько статей в этой области. Статья Хуна по поводу Сокровенного Сказания Монголов, однако, пришла к выводам, которые Кливз не счел верными. Из уважения к другу, Кливз не публиковал свой перевод до 1985 года, когда Хун умер.

Перевод Сокровенного Сказания Монголов был первым, переведшим полный текст. Чтобы дать читателям вкус оригинала, Кливз ограничил словарь словами элизабэтского английского, решение, что сделали текст несколько сложным для понимания некоторыми читателями. В 1984 году, Пол Кан опубликовал перевод, основанный на Кливзе но с использованием современного английского.

Кливз также начал преподавать монгольский и передавать традиции европейской синологии его учителей. Среди учеников его, или возможно наиболее известных последователей, были Джозеф Флетчер, известный монголист и историк, и Элизабэт Эндикот-Вест, автор фундаментальных работ по Юаньской династии и Монгольской истории.