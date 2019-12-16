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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане задержали главного редактора «Уральской недели»

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане утром 16-го декабря был задержан Лукпан Ахмедьяров, главный редактор «Уральской недели». При задержании сотрудники полиции оперировали «именем закона», не предоставив повестки о задержании, сообщает данное издание.

— Меня задержали на выходе из дома. На данный момент я не знаю, что стало причиной таких действий со стороны полицейских. При задержании мне не предоставили никакой повестки, приказывая лишь «именем закона» проехать с ними, — рассказал Лукпан Ахмедьяров по телефонному разговору с журналистами.

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