В Казахстане задержали главного редактора «Уральской недели»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане утром 16-го декабря был задержан Лукпан Ахмедьяров, главный редактор «Уральской недели». При задержании сотрудники полиции оперировали «именем закона», не предоставив повестки о задержании, сообщает данное издание.

— Меня задержали на выходе из дома. На данный момент я не знаю, что стало причиной таких действий со стороны полицейских. При задержании мне не предоставили никакой повестки, приказывая лишь «именем закона» проехать с ними, — рассказал Лукпан Ахмедьяров по телефонному разговору с журналистами.