Президент Узбекистана поздравил главу Казахстана с Днём независимости

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 декабря поздравил первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, что 16 декабря Казахстан отмечает День независимости.

16 декабря 1991 года был принят Закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан. Согласно Закону "О праздниках", он отмечается 16 и 17 декабря.

День независимости в Казахстане - единственный праздник в стране, который имеет статус национального. Тем временем, заместитель генерального прокурора Казахстана призывает граждан воздержаться от участия в митингах 16 декабря.



