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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане пресекли реализацию 11,9 тыс. таблеток «Трамадола»

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана 14 декабря пресекли реализацию запрещенного медицинского препарата «Трамадол», сообщили местные СМИ.

Сотрудниками Службы государственной безопасности Узбекистана (СГБУ) по Ферганской области в ходе оперативного мероприятия на посту ДПС «Чагали» Дангаринского района была остановлена автомашина Damas, следовавшая из Ташкента в Коканд. За рулём был житель города Нурафшон.

При осмотре салона автомашины, у жительницы Учкуприкского района Ферганской области, сотрудники обнаружили и изъяли запрещённого к свободной продаже 10 тыс. таблеток «Трамадола». Установлено, что женщина хотела реализовать таблетки в Коканде.

Также сотрудниками СГБ в Узбекистанском районе Ферганской области при реализации «Трамадола» были задержаны ещё двое мужчин: у одного нашли 1150 таблеток, у другого — 800. Оба являются жителями узбекского города Коканд.

В настоящее время следственными органами по выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Узбекистана. В рамках следственных мероприятий принимаются меры по выявлению других причастных лиц.

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