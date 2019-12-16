В жилом доме в центре Душанбе произошел пожар. Погибла гражданка Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Гражданка Казахстана погибла от отравления угарным газом в результате пожара, произошедшего накануне днем в центре города Душанбе, передает Avesta.



Пожар произошел в многоэтажном жилом доме, расположенном на проспекте Рудаки, дом 55/1 в 15 часов 43 минуты 15 декабря.

По данным источника, на место происшествия прибыли 6 пожарных расчетов, которым удалось локализовать очаг возгорания.

Пожар охватил шахту с электропроводкой с 8 по 11 этаж жилого дома, что стало причиной распространения угарного газа. В результате слаженных действия сотрудников противопожарной службы пожар был потушен, и пламя не распространилось в квартиры жильцов.

К сожалению, от отравления угарным газом на месте происшествия скончалась гражданка Казахстана Гогинава Нателла Хуррамовна, 1980 г.р., снимавшая квартиру в данном доме.

Специалисты установили причину возгорания – чрезмерная нагрузка в электропроводке, приведшая к короткому замыканию.