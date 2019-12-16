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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Комментарии футболиста о притеснениях уйгуров вызвали бурную реакцию в Китае

CA-NEWS (CA) -  Сообщения в соцсетях одного из известных футболистов, критикующие Китай в связи с выдвигаемыми против этой страны обвинениями в притеснениях мусульман-уйгуров, вызвали волну возмущений в Китае, передает NHK.

Бывший игрок национальной сборной Германии Месут Озиль написал несколько сообщений в соцсетях на турецком языке 13 декабря.

Озиль, который является мусульманином-иммигрантом из Турции, в настоящее время играет за британский футбольный клуб "Арсенал".

Он написал, что в Китае сжигают издания Корана, закрывают мечети и одного за другим убивают богословов, а уйгуров помещают в концлагеря.

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