Парламентская ассамблея ОБСЕ направит более 50 парламентариев в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Парламентская ассамблея ОБСЕ опубликовала на своем сайте официальное сообщение о решении впервые направить парламентариев стран-участниц Организации наблюдать за выборами в Олий Мажлис, которые пройдут 22 декабря 2019 года.

В состав делегации ПА ОБСЕ войдут более 50 представителей парламентов 25 стран-участниц ОБСЕ, таких как Дания, Швеция, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Нидерланды, Эстония, Латвия и др. Делегацию возглавит вице-президент ПА ОБСЕ Кари Хенриксен из Норвегии.

В официальном заявлении ПА ОБСЕ подчеркивается, что решение направить представительную делегацию связано с началом реализации в Узбекистане масштабных реформ, включая значительное обновление избирательного законодательства. При этом парламентарии ОБСЕ рассматривают предстоящие выборы в качестве испытания осуществляемых в Узбекистане реформ и выражают готовность оказать всестороннеесодействие демократическим преобразованиям в стране.

Напомним, за парламентскими выборами 2019 года в Узбекистане впервые наблюдает полномасштабная миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая развернула свою деятельность в Узбекистане с 25 ноября т.г.