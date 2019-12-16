Казахстан занял 43-е место в рейтинге самых могущественных стран по версии СМИ. В лидерах США, Россия и Китай
- Казахстан, общество
- 12:09, 16 декабря 2019
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- Обновлено: 12:11, 16 декабря 2019 English
CA-NEWS (KZ) - Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News. Список составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.
Оценивались страны по пяти пунктам: лидерство, экономика, политическое влияние, вхождение в сильные международные союзы и военное оснащение.
Первое место заняли США, которые имеют самую большую экономику в мире и военный бюджет. В тройку лидеров вошли Россия и Китай.
Из региона Центральной Азии Казахстан в списке занял 43-е место. Всего в рейтинг вошло 80 стран.