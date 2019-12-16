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  16 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан занял 43-е место в рейтинге самых могущественных стран по версии СМИ. В лидерах США, Россия и Китай

CA-NEWS (KZ) -  Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News. Список составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.

Оценивались страны по пяти пунктам: лидерство, экономика, политическое влияние, вхождение в сильные международные союзы и военное оснащение.

Первое место заняли США, которые имеют самую большую экономику в мире и военный бюджет. В тройку лидеров вошли Россия и Китай.

Из региона Центральной Азии Казахстан в списке занял 43-е место. Всего в рейтинг вошло 80 стран.

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